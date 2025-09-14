Roma-Torino, l'arbitro Ayroldi sbaglia il regolamento: l'errore

Durante il primo tempo di Roma-Torino, terminato 0-0, c'è stato un errore dell'arbitro Ayroldi che ha voluto evidenziare l'ex arbitro e oggi opinionista a DAZN Luca Marelli.

Errore arbitro Ayroldi durante Roma-Torino

La Roma era in uscita dal pressing del Torino nella propria trequarti, quando ad un certo punto Angelino ha sbagliato un passaggio che sta andando verso la direzione di Casadei e che avrebbe permesso al Torino di ripartire veloce verso la porta avversaria, quando ad un certo punto il pallone ha però toccato l'arbitro Ayroldi che ha quindi, come da regolamento fermato il gioco.

L'errore dell'arbitro Ayroldi è però accaduto subito dopo, quando ha fatto ripartire il gioco scodellando la palla per la Roma. Da quest'anno però, quando il pallone colpisce l'arbitro, il possesso non riparte dalla squadra che aveva fatto l'ultimo tocco, ma da chi avrebbe ricevuto il possesso del pallone, quindi in questo caso era il Torino che doveva ricominiciare l'azione.