Dove vedere Juventus-Dortmund? Canale Tv e streaming

Champions League  
Juventus Borussia DortmundJuventus Borussia Dortmund

Juventus Borussia Dortmund in chiaro in Tv? Tutte le ultime notizie sulle partite di Champions League in chiaro e in diretta. Dove vedere Juventus Borussia Dortmund? Scopriamo insieme come sarà possiible seguire il primo grande match di Champions della squadra di Igor Tudor.

Dove vedere Juve-Dortmund? La prossima partita di Champions League oggi in Tv con Juventus Borussia Dortmund, per la prima giornata Champions che vedrà i bianconeri impegnati in una gara casalinga già complicata. Ma Juve Borussia Dortmund dove vederla?

Juventus Borussia Dortmund dove vederla Tv e streaming

Juventus Borussia Dortmund dove vederla? Si scenderà in campo con l'esordio in Europa e il primo turno di Champions oggi con la Juve che affronta i tedeschi del Borussia Dortmund e in palio ci sono 3 punti molto importanti per la classifica Champions. Si giocherà all'Allianz Arena martedì 16 settembre alle ore 21:00, dove vedere Juventus Dortmund?

Dove vedere Juventus Borussia Dortmund in chiaro? Purtroppo non sarà possibile vedere Juventus Borussia Dortmund gratis in Tv a causa alla divisione dei diritti tv per la Champions League che prevede la partita gratis in chiaro solo il mercoledì. Dove vederla dunque?

La partita inizierà martedì 16 settembre alle ore 21:00 italiane in diretta TV in esclusiva su Sky, che la trasmetterà in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

