CdM - Infortunio Meret, ci sono buone notizie! Ecco i tempi di recupero

Ultimissime notizie sull'infortunio di Alex Meret! Ieri il portiere è stato costretto a saltare la partita contro la Fiorentina per un problema muscolare al flessore. Ora però arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni e sui tempi di recupero di Meret.
Il giornalista Ciro Troise del Corriere del Mezzogiorno annuncia su X:
Buone notizie per Alex Meret: il fastidio al flessore si può superare in pochi giorni, c'é fiducia riguardo alla convocazione per Manchester City-Napoli.
Dunque ci sono buone probabilità che Meret possa prendere parte alla trasferta di Manchester, esordio del Napoli in UEFA Champions League 2025-26.