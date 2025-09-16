Il Mattino assicura: Meret ce la fa, domani vola a Manchester anche se non gioca!

Rassegna Stampa  
MeretMeret

Ultimissime notizie in vista di Manchester City-Napoli: oggi il quotidiano Il Mattino fa il punto sulla situazione svelando alcuni aggiornamenti sulle condizioni di Alex Meret.

Il portiere del Napoli ha subito un affaticamento muscolare che lo ha costretto a rimanere in tribuna a Firenze contro la Fiorentina. Domani, però, si imbarcherà con il resto della squadra alla volta di Manchester:

Meret domani salirà sul volo per Manchester. Ieri ha svolto lavoro differenziato e non dovrebbe essere nulla di preoccupante l’infortunio. E così Conte deciderà magari sorvolando la Francia se mettere in porta lui o Milinkovic-Savic (ma la sensazione è che il serbo sia in vantaggio).

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo ComoComo

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 11º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top