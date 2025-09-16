Il Mattino assicura: Meret ce la fa, domani vola a Manchester anche se non gioca!

Ultimissime notizie in vista di Manchester City-Napoli: oggi il quotidiano Il Mattino fa il punto sulla situazione svelando alcuni aggiornamenti sulle condizioni di Alex Meret.

Il portiere del Napoli ha subito un affaticamento muscolare che lo ha costretto a rimanere in tribuna a Firenze contro la Fiorentina. Domani, però, si imbarcherà con il resto della squadra alla volta di Manchester:

Meret domani salirà sul volo per Manchester. Ieri ha svolto lavoro differenziato e non dovrebbe essere nulla di preoccupante l’infortunio. E così Conte deciderà magari sorvolando la Francia se mettere in porta lui o Milinkovic-Savic (ma la sensazione è che il serbo sia in vantaggio).