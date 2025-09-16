Gli omaggi del Manchester City a De Bruyne: non solo una statua, anche una via intitolata nel centro sportivo

Gli omaggi del Manchester City a De Bruyne: non solo una statua, anche una via intitolata nel centro sportivo

Ultime notizie SSC Napoli - Giovedì sera ci saranno occhi lucidi e brividi per Kevin De Bruyne, scrive la Gazzetta dello Sport.

"Kevin torna nella sua Manchester, arrivò al City da talento emergente, se n’è andato da uomo vincente. All’interno del centro sportivo dei cityzens c’è una strada che porta il suo nome: è la De Bruyne Crescent, nella quale è esposto anche il mosaico che il club ha voluto dedicargli. All’esterno dello stadio verrà esposta anche una statua dedicata a Kevin, come annunciato dal club dopo il suo addio"

