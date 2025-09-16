Buone notizie: il Napoli avrà un piccolo vantaggio contro il Manchester City!

Giovedì sera c'è Manchester City-Napoli, esordio stagionale in UEFA Champions League 2025-26. Gli azzurri volano in trasferta all'Etihad Stadium e lo faranno con un po' di benzina in più nelle gambe.

Come ricorda l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, il Napoli ha potuto godere di un giorno di riposo in più rispetto agli avversari. Gli azzurri infatti hanno giocato di sabato contro la Fiorentina, mentre il City di Guardiola è stato impegnato domenica pomeriggio nel derby di Manchester.

Questa coincidenza ha permesso al Napoli di riposare domenica e riprendere gli allenamenti lunedì, potendo così contare su una giornata di riposo in più rispetto al City. Sarà un piccolo vantaggio per la squadra di Conte.