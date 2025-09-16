Milan-Bologna, clamoroso errore arbitrale al VAR! L'arbitro sarà punito

Rassegna Stampa  
Arbitro FabbriArbitro Fabbri

Milan-Bologna, clamoroso errore arbitrale al VAR! Polemiche in Serie A alla terza giornata di campionato con il quotidiano La Repubblica che descrive nel dettaglio quanto accaduto allo stadio San Siro.

Al minuto 92 Nkunku entra in area di rigore e cade due volte. Prima per la spinta e il tocco di Lucumì, poi nel successivo contrasto con Freuler. Marcenaro prima lascia correre poi fischia il fallo in area. Richiamato dal Var, osserva soltanto il duello con Freuler, che giudica regolare, revocando il rigore. L’errore si consuma lì: al direttore di gara non viene mostrata nessuna immagine del contatto precedente. (...) Fabbri, dalla sala di Lissone, non individua il primo fallo e propone a Marcenaro solo la revisione del secondo episodio. Portando ad annullare un rigore che c’era ed era stato fischiato in campo. 

L'AIA ha subito provveduto a "punire" l'arbitro. Fabbri infatti dovrà scontare uno stop di due giornate dalla sala VAR, mentre Marcenaro farà turnover nella prossima giornata.

