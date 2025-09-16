Il Liverpool piomba su Beukema! Dall'Inghilterra: piace tantissimo a Slot, obiettivo per gennaio

Calcio Mercato  
BeukemaBeukema

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie dall'Inghilterra! Il quotidiano online Team Talk rivela l'interessamento del Liverpool per Sam Beukema, che potrebbe addirittura concretizzarsi in una vera e propria offerta già a gennaio

Il Liverpool su Beukema

L'allenatore del Liverpool Arne Slot ha una lunga esperienza nel campionato olandese, conosce benissimo Beukema ed è un suo ammiratore da tempo. Al punto che lo stesso Slot avrebbe inserito Beukema nella lista dei possibili acquisti del Liverpool a gennaio, secondo quanto rivelato da Team Talk. Nel caso in cui a gennaio non fosse possibile, il Liverpool tornerebbe su Beukema in estate per rimpiazzare Ibrahima Konate in scadenza di contratto.

