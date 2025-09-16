Juan Jesus titolare a Manchester? Clamorosa tentazione per Conte, ecco il motivo

Champions League  
Juan JesusJuan Jesus

Giovedì si gioca Manchester City-Napoli, esordio stagionale in UEFA Champions League. Oggi il quotidiano Il Mattino prova ad anticipare le scelte di Antonio Conte per la formazione iniziale che scenderà in campo all'Etihad Stadium.

Non dovrebbero esserci troppe novità rispetto alla gara di Firenze: un dubbio riguarda il ruolo di terzino sinistro con il ballottaggio tra Olivera e Spinazzola. Ma c'è un'altra novità: Il Mattino parla di una "tentazione", quella di far giocare Juan Jesus titolare in difesa per garantire maggiore esperienza al reparto arretrato del Napoli. 

Più probabile, però, che Conte torni ad affidarsi alla coppia Beukema-Buongiorno.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 11º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
