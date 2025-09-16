Juan Jesus titolare a Manchester? Clamorosa tentazione per Conte, ecco il motivo

Giovedì si gioca Manchester City-Napoli, esordio stagionale in UEFA Champions League. Oggi il quotidiano Il Mattino prova ad anticipare le scelte di Antonio Conte per la formazione iniziale che scenderà in campo all'Etihad Stadium.
Non dovrebbero esserci troppe novità rispetto alla gara di Firenze: un dubbio riguarda il ruolo di terzino sinistro con il ballottaggio tra Olivera e Spinazzola. Ma c'è un'altra novità: Il Mattino parla di una "tentazione", quella di far giocare Juan Jesus titolare in difesa per garantire maggiore esperienza al reparto arretrato del Napoli.
Più probabile, però, che Conte torni ad affidarsi alla coppia Beukema-Buongiorno.