Beukema e Buongiorno marcano Haaland? Le ultime da Castel Volturno

Ultime notizie SSC Napoli - La prima missione di Antonio Conte contro il Manchester City sarà consolidare la solidità difensiva, un solo gol subito in tre gare di Serie A. Ne parla Tuttosport.

"Per riuscirci occorrerà neutralizzare Haaland, tre reti in tre incontri contro il Napoli e già cinque gol in quattro partite di Premier League. Spetterà a Beukema e Buongiorno il compito di contenere il norvegese? I due hanno convinto il tecnico contro la Fiorentina, con Beukema in rete al debutto. Gli azzurri con Buongiorno in campo hanno subito 16 gol in 24 partite e collezionato 12 clean sheet"

