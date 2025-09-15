Como-Genoa, le formazioni ufficiali: una novità nelle scelte di Fabregas e Vieira

Como-Genoa, le formazioni ufficiali: una novità nelle scelte di Fabregas e Vieira

Ecco le formazioni ufficiali di Como Genoa. Nei comaschi c'è Morata dal primo minuto insieme a Kuhn mentre nei rossoblu out a sorpresa Carboni:

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Sergi Roberto, Douvikas, Moreno, Baturina, Perrone, Posch, Smolcic, Diego Carlos, Addai, Cerri. Allenatore: Cesc Fabregas.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, A.Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskwyi, Ellertsson; Colombo. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Stanciu, Vitinha, Messias, Gronbaek, Ekuban, Ekhator, Carboni, Marcandalli, Cuenca, Otoa, Fini, Venturino. Allenatore: Patrick Vieira.

