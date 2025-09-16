Conte e il suo staff hanno ribadito un messaggio alla squadra, ecco quale

Rassegna Stampa  
Conte e il suo staff hanno ribadito un messaggio alla squadra, ecco quale

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli e Antonio Conte si sono ritrovati ieri a Castel Volturno, come racconta Tuttosport, forti di una prestazione che per 80 minuti ha visto i campioni d’Italia in carica dominare la Fiorentina, salvo un calo nel finale con la squadra in vantaggio.

"È proprio da quegli ultimi dieci minuti che il Napoli intende ripartire, sotto la guida inflessibile di don Antonio, che non tollera cali di concentrazione, nemmeno con un vantaggio di tre reti. È questo il messaggio che Conte e il suo staff hanno ribadito con chiarezza alla squadra"

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti

  • #1

  • #2

  • #3

  • #4

  • #5

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 11º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top