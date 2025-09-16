Conte e il suo staff hanno ribadito un messaggio alla squadra, ecco quale

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli e Antonio Conte si sono ritrovati ieri a Castel Volturno, come racconta Tuttosport, forti di una prestazione che per 80 minuti ha visto i campioni d’Italia in carica dominare la Fiorentina, salvo un calo nel finale con la squadra in vantaggio.

"È proprio da quegli ultimi dieci minuti che il Napoli intende ripartire, sotto la guida inflessibile di don Antonio, che non tollera cali di concentrazione, nemmeno con un vantaggio di tre reti. È questo il messaggio che Conte e il suo staff hanno ribadito con chiarezza alla squadra"