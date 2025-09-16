Emergenza portieri nel Napoli: Meret costretto a stringere subito i denti

Rassegna Stampa  
Emergenza portieri nel Napoli: Meret costretto a stringere subito i denti

Giovedì si gioca Manchester City-Napoli, esordio stagionale in UEFA Champions League. Ci si chiede chi sarà il portiere del Napoli all'Etihad Stadium e oggi il quotidiano La Repubblica fa sapere che con ogni probabilità sarà ancora Vanja Milinkovic-Savic a difendere i pali del Napoli.

Proverà invece a stringere subito i denti Meret, che ha già ripreso ad allenarsi dopo il fastidio muscolare accusato a Firenze. È già ko per una frattura alla mano Contini ( inserito al suo posto nella lista Uefa il baby Ferrante) e il rischio dell’emergenza tra i pali va scongiurato: al di là delle garanzie date sin dal sui debutto da Milinkovic-Savic.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo ComoComo

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 11º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top