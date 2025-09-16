Emergenza portieri nel Napoli: Meret costretto a stringere subito i denti

Giovedì si gioca Manchester City-Napoli, esordio stagionale in UEFA Champions League. Ci si chiede chi sarà il portiere del Napoli all'Etihad Stadium e oggi il quotidiano La Repubblica fa sapere che con ogni probabilità sarà ancora Vanja Milinkovic-Savic a difendere i pali del Napoli.

Proverà invece a stringere subito i denti Meret, che ha già ripreso ad allenarsi dopo il fastidio muscolare accusato a Firenze. È già ko per una frattura alla mano Contini ( inserito al suo posto nella lista Uefa il baby Ferrante) e il rischio dell’emergenza tra i pali va scongiurato: al di là delle garanzie date sin dal sui debutto da Milinkovic-Savic.