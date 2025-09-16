CorSport - Meret insegue il recupero e può farcela per il Manchester! Le ultime

Ultime notizie SSC Napoli - La notizia del Corriere dello Sport è che Alex Meret insegue il recupero verso la grande notte di Champions con il Manchester City. La seconda è che può acciuffarlo: ed è quella da titolo.

"Il portiere è stato costretto a rinunciare alla partita contro la Fiorentina per un affaticamento muscolare. Ieri ha cominciato ad avere una prospettiva diversa alla ripresa dei lavori al centro sportivo di Castel Volturno: tanto da chiudere la giornata con l’idea di poter recuperare in tempo. La scelta spetterà a Conte"