Beukema ha l'influenza! Repubblica avvisa: rischia di saltare Manchester City-Napoli

Ultimissime notizie Napoli: brutte notizie in vista della trasferta di Manchester! Giovedì gli azzurri saranno impegnati all'Etihad Stadium nella sfida d'esordio in Champions League contro il Manchester City.

Oggi però il quotidiano La Repubblica annuncia una brutta notizia che potrebbe seriamente complicare i piani di Antonio Conte. Il Napoli infatti potrebbe essere costretto a rinunciare a Sam Beukema, il difensore olandese autore di un gol a Firenze.

A quanto pare, infatti, Beukema ha accusato un'influenza e al momento è in dubbio per Manchester City-Napoli.

