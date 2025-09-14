Clamoroso striscione contro il Napoli in Bundesliga! Non c'entra l'Eintracht | FOTO

Ieri in Bundesliga si è giocata Union Berlin-Hoffenheim 2-4 allo stadio Alte Forsterei di Berlino, in Germania. I tifosi dell'Union Berlin hanno un'accesa rivalità con i tifosi del Napoli, sfociata in violentissimi scontri nel 2023, in occasione delle due partite di Champions League.

È per questa ragione che ieri, allo stadio di Berlino, è apparso un clamoroso striscione contro il Napoli che recita "Napoli merda!". Va precisato, però, che lo striscione è apparso nella curva opposta a quella in cui siedono gli ultras dell'Union e dunque, più probabilmente, si è trattato di un manipolo di tifosi non appartenenti ai gruppi organizzati, forse indirizzati da qualche italiano in trasferta.