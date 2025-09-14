"Andate via da qui, pezzi di me**a". Vergogna Firenze, inviato e cameraman CN24 aggrediti in diretta con insulti e spintoni| VIDEO

Vergogna Firenze, è successo ancora una volta. Il capoluogo toscano si dimostra per l'ennesima volta, purtroppo per noi, un luogo poco accogliente per gli addetti ai lavori di squadre avversarie.

Fiorentina-Napoli: aggressione a calcionapoli24

Ad inizio gennaio 2025 ricorderete sicuramente l'episodio che vide protagonisti il nostro Manuel Guardasole e il collega di Canale 21 Manuel Parlato. Intervenne l'Ordine dei giornalisti della Campania per esprimere solidarietà poichè entrambi furono allontanati in malo modo dagli addetti alla sicurezza della squadra viola presenti all'esterno del Franchi:

Ecco l'ultima nota:

L’ordine dei Giornalisti della Campania esprime solidarietà nei confronti dei giornalisti Manuel Parlato e Manuel Guardasole inviati a Firenze per la partita di serie A Fiorentina-Napoli, che al termine della gara sono stati invitati dagli steward a lasciare l’area pre filtraggio dello stadio Artemio Franchi, mentre svolgevano il loro lavoro in diretta. Al giornalista Parlato è stato strappato con forza l’accredito che portava al collo perché si rifiutava di recarsi in un’area che avrebbe messo a rischio la sua incolumità data la presenza di alcuni tifosi della Fiorentina, che poco prima avevano inveito nei confronti di sostenitori del Napoli, evidentemente risentiti della sconfitta rimediata sul campo. Entrambi i giornalisti avevano tra l’altro chiamato gli agenti di Polizia presenti sul posto i quali avevano specificamente indicato di restare lì dove si trovavano. L’ordine stigmatizza tali comportamenti da parte di soggetti delegati a mantenere le condizioni di sicurezza prima, durante e dopo eventi sportivi ed invita ad usare il buon senso affinché ciascuno possa svolgere il proprio lavoro in sicurezza.



Questa volta è andata ancora peggio, perchè dalle parole si è passati alle mani.

Fiorentina-Napoli, inviato e cameraman CN24 aggrediti

Durante la diretta del post-partita di CalcioNapoli24 TV, infatti, alcuni tifosi della Fiorentina - a seguito della sconfitta per 3-1 contro la SSC Napoli - hanno sfogato tutta la propria frustrazione e rabbia aggredendo in diretta prima verbalmente il nostro inviato Manuel Guardasole e successivamente fisicamente il nostro cameraman Vittorio Bernardo, spingendolo con veemenza, mentre erano intenti a svolgere il loro lavoro, senza infastidire o aizzare la tifoseria di Firenze, con la professionalità che da sempre contraddistingue la nostra testata. In particolare, durante il post-partita con Manuel Guardasole in collegamento da inviato con lo studio di CN24 TV, diversi gruppetti di tifosi (di ogni età ed e ancor più triste da raccontare) nel passare a ridosso dalla nostra postazione tv (su strada pubblica e fuori dalla zona di pre-filtraggio, come la security del Franchi ci ha chiesto di posizionarci nel post-gara) hanno lanciato insulti di ogni tipo, con alcuni tifosi che sono passati alle minacce: “È meglio che andate via da qui”. Tutto udibile attraverso la diretta di CalcioNapoli24.

Poi è arrivato il momento clou, col passaggio - su strada pubblica - di uno dei gruppi organizzati dei tifosi della Fiorentina. "Vai via da qui, pezzo di me**a", è un breve sunto delle offese ricevute, ma fin quando rimangono spifferi di fiato si può ancora comprendere, seppur con fatica visto che si parla sempre di sport e non c'è di base alcuna provocazione, ma stavolta si è andati oltre arrivando alla violenza fisica. Dopo aver insistito verbalmente con l’obiettivo/richiesta di allontanarci dall’esterno del Franchi, alcuni dei tifosi viola presenti hanno spinto il cameraman e direzionato la telecamera verso il muro di un palazzo, il tutto durante un collegamento in diretta tv.

Ci auspichiamo che vengano presi provvedimenti seri sulla stregua di quelli adottati nel 2022 dal questore di Milano Giuseppe Petronzi che emise un Daspo sportivo di cinque anni con l'aggravante razziale per un 45enne ternano che, al termine della partita Milan-Napoli, durante la fase di deflusso dallo stadio, si rese responsabile di una condotta violenta e minacciosa, con espressioni ingiuriose di natura discriminatoria a sfondo razziale ("terrone di m..."), nei confronti di un altro nostro giornalista di 'Calcio Napoli 24 Tv', Marco Lombardi, impegnato nelle interviste ai tifosi in uscita dal Meazza.

Il founder e direttore di CalcioNapoli24, Salvio Passante, nell'esprimere vicinanza ai due colleghi tristemente coinvolti nella vicenda si riserva di ricorrere nelle sedi opportune a tutela dell'incolumità degli stessi, che rimangono ricordiamo ancora inviati sportivi e non di guerra.