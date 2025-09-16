Il figlio di Mazzone: "Papà era legatissimo al Napoli! Mi diceva sempre una cosa..."

In vista di Manchester City-Napoli, oggi sul quotidiano Il Mattino una lunga intervista a Massimo Mazzone, figlio dell'ex allenatore Carlo Mazzone. Suo padre infatti ha allenato sia Pep Guardiola che Antonio Conte, li conosceva benissimo entrambi ed entrambi hanno ricevuto il Premio Mazzone negli ultimi anni: Guardiola nel 2024 e Conte nel 2025.

In vista di City-Napoli, Massimo Mazzona racconta: "Quando c’erano questi derby qui tra le sue ex squadre o i suoi ex giocatori voleva sempre che vincessero entrambi. A Conte era legatissimo così come a Guardiola. Ma trattandosi di una squadra, che per altro aveva anche allenato in carriera, tiferebbe per il NapoliPapà diceva sempre che Napoli era una delle sue città ideali. Aveva questo rimpianto di non averlo potuto allenare perché andò via dopo 4 partite e gli è rimasta sempre nel cuore. E anche lui è ancora nel cuore dei napoletani".

