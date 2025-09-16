Svelato il discorso di Conte alla squadra dopo Fiorentina-Napoli! Messaggio in vista di Manchester

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica svela alcuni retroscena sul discorso fatto da Antonio Conte alla squadra dopo Fiorentina-Napoli. Ieri infatti gli azzurri si sono rivisti al centro sportivo di Castel Volturno ed è stata l'occasione di rianalizzare la trasferta di Firenze.

La Repubblica rende noto che "Conte si è complimentato con i suoi giocatori per la vittoria e allo stesso tempo ha invitato tutti a non ripetere gli errori commessi nel finale della sfida allo stadio Franchi". L'obiettivo di Conte è evitare ogni calo di tensione e far sì che la squadra resti in partita per tutti i 90 minuti.

Per riuscirci, Conte punta tutto sui giocatori che entreranno dalla panchina: i vari Neres, Elmas, Olivera e Lucca dovranno farsi trovare subito pronti nel caso in cui fossero chiamati a subentrare.