Svelato il discorso di Conte alla squadra dopo Fiorentina-Napoli! Messaggio in vista di Manchester

Rassegna Stampa  
ConteConte

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica svela alcuni retroscena sul discorso fatto da Antonio Conte alla squadra dopo Fiorentina-Napoli. Ieri infatti gli azzurri si sono rivisti al centro sportivo di Castel Volturno ed è stata l'occasione di rianalizzare la trasferta di Firenze.

La Repubblica rende noto che "Conte si è complimentato con i suoi giocatori per la vittoria e allo stesso tempo ha invitato tutti a non ripetere gli errori commessi nel finale della sfida allo stadio Franchi". L'obiettivo di Conte è evitare ogni calo di tensione e far sì che la squadra resti in partita per tutti i 90 minuti.

Per riuscirci, Conte punta tutto sui giocatori che entreranno dalla panchina: i vari Neres, Elmas, Olivera e Lucca dovranno farsi trovare subito pronti nel caso in cui fossero chiamati a subentrare.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti

  • #1

  • #2

  • #3

  • #4

  • #5

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 11º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top