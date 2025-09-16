Sarà lui il pericolo maggiore per la difesa del Napoli? Un dato parla da solo

Rassegna Stampa  
Sarà lui il pericolo maggiore per la difesa del Napoli? Un dato parla da solo

Ultime notizie SSC Napoli - Pep Guardiola si attende molto anche da Erling Haaland, il cui contributo però - è giusto sottolinearlo - non è mai mancato, nemmeno nella passata annata. Ne parla Tuttosport.

"Domenica il norvegese è stato travolgente: ha firmato una doppietta, è andato più volte vicino alla terza rete, e ha fatto fare una pessima figura a tutto il reparto difensivo dello United. Sarà lui il pericolo maggiore per la difesa del Napoli: le 7 reti in due partite fra Nazionale e club parlano da sole"

