Sarà lui il pericolo maggiore per la difesa del Napoli? Un dato parla da solo

Ultime notizie SSC Napoli - Pep Guardiola si attende molto anche da Erling Haaland, il cui contributo però - è giusto sottolinearlo - non è mai mancato, nemmeno nella passata annata. Ne parla Tuttosport.

"Domenica il norvegese è stato travolgente: ha firmato una doppietta, è andato più volte vicino alla terza rete, e ha fatto fare una pessima figura a tutto il reparto difensivo dello United. Sarà lui il pericolo maggiore per la difesa del Napoli: le 7 reti in due partite fra Nazionale e club parlano da sole"