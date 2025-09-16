Zola: "De Bruyne è il più forte al mondo per visione e assist negli ultimi 20 metri"

Gianfranco Zola, ex leggenda del Napoli oggi vice-presidente della Lega Pro, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica.

Tra le altre cose, ha parlato anche dell'arrivo di Kevin De Bruyne e Modric in Serie A: "Ottimo calcio per tutti. Kevin è il più forte al mondo per visione e assist negli ultimi venti metri. Modric è un genio nel gestire gioco e palla. Mi auguro che nei nostri settori giovanili si prenda ispirazione da questi campioni".

Sul campionato e la corsa scudetto, Zola dichiara: "Napoli e Juve sono partite forte. Il Milan sta trovando la quadra, Roma e Inter la troveranno. L’incertezza è un buon segno, vitalizza e dà carattere al torneo".