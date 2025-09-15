Manchester City-Napoli, segui la Champions League gratis su CalcioNapoli24: il programma di conferenze e allenamenti

Il Napoli è pronto all'esordio in Champions League in Inghilterra contro il Manchester City. Intanto, sono in arrivo gli aggiornamenti e le informazioni per Manchester City Napoli con il programma completo di CN24 Tv. Sarà tutto trasmesso in diretta gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 del digitale terrestre.

Manchester City vs Napoli

Manchester City Napoli Champions League: tutto gratis su CN24, il programma

Manchester City-Napoli di Champions League, vi proporremo un ampio palinsesto, tutto gratis su CalcioNapoli24! Seguiremo tutto a 360° con contenuti sui nostri account Instagram, Tiktok e via Youtube, grazie ai nostri inviati Manuel Guardasole e Vittorio Bernardo. Questo il programma di giovedì per Manchester City Napoli di Champions League:

Mercoledì 17 settembre (orari italiani)

ore 11:15 - 15' minuti di allenamento Napoli dal SSC Napoli Training Center

- 15' minuti di allenamento dal SSC Napoli Training Center ore 13:30 - conferenza stampa Guardiola + calciatore al City Football Academy in the Media Theatre

- conferenza stampa + al ore 16:00 - 15' minuti di allenamento Manchester City dal City Football Academy

15' minuti di allenamento dal ore 20:00 - conferenza stampa Conte+calciatore all'Etihad Stadium

Giovedì 18 settembre