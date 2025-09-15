Manchester City-Napoli, segui la Champions League gratis su CalcioNapoli24: il programma di conferenze e allenamenti

Champions League  
Manchester City-Napoli, il programma delle dirette di allenamenti, conferenza, partita live su CalcioNapoli24 TV

Il Napoli è pronto all'esordio in Champions League in Inghilterra contro il Manchester City. Intanto, sono in arrivo gli aggiornamenti e le informazioni per Manchester City Napoli con il programma completo di CN24 Tv. Sarà tutto trasmesso in diretta gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 del digitale terrestre.

Manchester City-Napoli di Champions League, vi proporremo un ampio palinsesto, tutto gratis su CalcioNapoli24! Seguiremo tutto a 360° con contenuti sui nostri account InstagramTiktok e via Youtube, grazie ai nostri inviati Manuel Guardasole e Vittorio Bernardo. Questo il programma di giovedì per Manchester City Napoli di Champions League:

Mercoledì 17 settembre (orari italiani)

  • ore 11:15 - 15' minuti di allenamento Napoli dal SSC Napoli Training Center
  • ore 13:30 - conferenza stampa Guardiola+calciatore al City Football Academy in the Media Theatre
  • ore 16:00 - 15' minuti di allenamento Manchester City dal City Football Academy
  • ore 20:00 - conferenza stampa Conte+calciatore all'Etihad Stadium

Giovedì 18 settembre 

  • ore 12:00 - collegamenti in diretta da Manchester durante CalcioNapoli24 LIVE
  • ore 19:00 - pre partita di Manchester City-Napoli in diretta video dall'esterno dell'Etihad Stadium con i nostri inviati
  • ore 21:00 - live reaction di Manchester City-Napoli
  • a seguire - post partita di Manchester City-Napoli con i nostri inviati in diretta dalla sala stampa con le conferenze di Conte e Guardiola e dalla mixed zone con le interviste ai protagonisti
