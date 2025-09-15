Manchester City-Napoli, segui la Champions League gratis su CalcioNapoli24: il programma di conferenze e allenamenti

Manchester City-Napoli, il programma delle dirette di allenamenti, conferenza, partita live su CalcioNapoli24 TV
Il Napoli è pronto all'esordio in Champions Leaguein Inghilterra contro il Manchester City. Intanto, sono in arrivo gli aggiornamenti e le informazioni per Manchester City Napoli con il programma completo di CN24 Tv. Sarà tutto trasmesso in diretta gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 del digitale terrestre.
Manchester City Napoli Champions League: tutto gratis su CN24, il programma
Manchester City-Napoli di Champions League, vi proporremo un ampio palinsesto, tutto gratis su CalcioNapoli24! Seguiremo tutto a 360° con contenuti sui nostri account Instagram, Tiktok e via Youtube, grazie ai nostri inviati Manuel Guardasole e Vittorio Bernardo. Questo il programma di giovedì per Manchester City Napoli di Champions League:
Mercoledì 17 settembre (orari italiani)
ore 11:15 - 15' minuti di allenamento Napoli dal SSC Napoli Training Center
ore 13:30 - conferenza stampa Guardiola+calciatore al City Football Academy in the Media Theatre
ore 16:00 - 15' minuti di allenamento ManchesterCity dal City Football Academy