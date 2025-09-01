Napoli costretto a lavorare per ricostruire una parte d'organico che non c'era: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle ultime ore di mercato per la SSC Napoli:

"I nuovi devono ancora inserirsi oppure saranno disponibili dopo la sosta: in particolare Gutierrez, Elmas e Hojlund. La rosa è cresciuta numericamente e qualitativamente rispetto alla scorsa stagione, com’era doveroso in vista delle quattro competizioni da affrontare. È logico però che ci siano ancora difficoltà e lacune, nel secondo anno di ricostruzione di una squadra che ripartiva dal decimo posto e non era strutturata per scendere in campo ogni tre giorni. Le rivali per i primi posti hanno invece potuto lavorare per rinforzarsi su una base di organico già ampia e acquistando dei nuovi titolari.



Diversa la situazione per il Napoli, costretto a lavorare per ricostruire una parte di organico che non c’era. Sono appena arrivati giocatori che devono dare subito una mano e lavorare tanto per crescere, con l’obiettivo di rappresentare il futuro del club. Emblematici gli esordi di due ragazzi del vivaio nelle prime due giornate di serie A: Vergara e Ambrosino, un inedito importante per il club azzurro. Per questo Conte vede a ragione il bicchiere tutto pieno. « Contro il Cagliari siamo stata una squadra vera e feroce » . I numeri non mentono quasi mai".

