Napoli costretto a lavorare per ricostruire una parte d'organico che non c'era: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle ultime ore di mercato per la SSC Napoli

"I nuovi devono ancora inserirsi oppure saranno disponibili dopo la sosta: in particolare Gutierrez, Elmas e Hojlund. La rosa è cresciuta numericamente e qualitativamente rispetto alla scorsa stagione, com’era doveroso in vista delle quattro competizioni da affrontare. È logico però che ci siano ancora difficoltà e lacune, nel secondo anno di ricostruzione di una squadra che ripartiva dal decimo posto e non era strutturata per scendere in campo ogni tre giorni. Le rivali per i primi posti hanno invece potuto lavorare per rinforzarsi su una base di organico già ampia e acquistando dei nuovi titolari.

Diversa la situazione per il Napoli, costretto a lavorare per ricostruire una parte di organico che non c’era. Sono appena arrivati giocatori che devono dare subito una mano e lavorare tanto per crescere, con l’obiettivo di rappresentare il futuro del club. Emblematici gli esordi di due ragazzi del vivaio nelle prime due giornate di serie A: Vergara e Ambrosino, un inedito importante per il club azzurro. Per questo Conte vede a ragione il bicchiere tutto pieno. « Contro il Cagliari siamo stata una squadra vera e feroce » . I numeri non mentono quasi mai".
 

