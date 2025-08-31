"Diego ancora vivo se avesse giocato con la Juve?": domanda velenosa, la riposta di Buffa

Le Interviste  
Diego ancora vivo se avesse giocato con la Juve?: domanda velenosa, la riposta di Buffa

Federico Buffa su Diego Maradona

Ultimissime Calcio Napoli - Intervista di Federico Buffa a La Stampa. Nel corso della chiacchierata, arriva la domanda a sorpresa e velenosissima su Diego Armando Maradona

"Diego alla Juve sarebbe ancora vivo?", la risposta di Federico Buffa 

“Diego ancora vivo se avesse giocato con la Juve? Questa è una domanda che mi coglie completamente senza protezione. Istintivamente si direbbe di sì, perché avrebbe avuto il problema che ebbe Cesarini, che era indisciplinato quanto lui e doveva combattere contro questi nobili sabaudi che avevano in mano la Juventus negli anni ’30 e che hanno delle regole, che peraltro lui aggira continuamente.

Ma le aggira non in un modo pernicioso per sé stesso. Mentre Diego ha una componente autodistruttiva.

Infatti io faccio una specie di valutazione su di lui. Cioè lui sta facendo una rotta contraria ai conquistadores, sta andando dall’Argentina alla Spagna ma il mare che vede sotto l’aereo è lo stesso. Lui pensa che in Europa basti essere quello lui è stato in Argentina: Diego Armando Maradona, “Con le doti che ho basteranno”.

In realtà ha mostrato in Argentina, utilizzando il calcio come un confessionale, chi era. Imprendibile e artistico, nel senso che ci ha fatto vedere in un’altra luce quello che altri ci facevano vedere in un altro modo. Ma non si aspetta che qui inizierà la sua lunga passione, perché questa inizia a Barcellona e finisce non saprei quando”.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo VeronaVerona

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo LecceLecceR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top