SKY annuncia: Rabiot-Milan, è fatta! Visite mediche domani direttamente in Francia

Calcio Mercato  
Calciomercato Serie A, Rabiot va al Milan

Ultimissime calciomercato Serie A, Ã¨ fatta per Adrien Rabiot al Milan. Arriva lâ€™annuncio di Gianluca Di Marzio di SkySport.Â 

Ecco quanto si legge attraverso il suo sito:Â 

Il Milan ha chiuso lâ€™acquisto per Adrien Rabiot. Giocatore atteso a Milano Â Adrien Rabiot sarÃ  un nuovo giocatore del Milan, tutto fatto con il Marsiglia.

Il centrocampista torna in Italia dopo una stagione trascorsa al Marsiglia.

RitroverÃ  Massimiliano Allegri, giÃ  avuto come allenatore nella sua precedenza esperienza alla Juventus.

Il giocatore sosterrÃ  le visite mediche direttamente in Francia visti i successivi impegni con la Nazionale.

