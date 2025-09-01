Calciomercato Napoli, CdS - Clausola rescissoria e percentuale su rivendita, i dettagli dell'affare Hojlund

Calciomercato Napoli, i dettagli dell'affare che ha portato Rasmus Hojlund in maglia azzurra

Calciomercato Napoli - Rasmus Hojlund è un calciatore del Napoli. L'attaccante danese va a rinforzare l'attacco di Antonio Conte che dovrà fare a meno di Romelu Lukaku per diverso tempo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto un recap per quanto riguarda cifre e dettagli dell'operazione che il Napoli ha chiuso con il Manchester United.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport su Rasmus Hojlund al Napoli:

"Rasmus ha firmato un contratto di 5 anni più uno. Insomma, è stato blindato dal Napoli. L’operazione è da 45 milioni di euro complessivi così articolata: 5 milioni per il prestito e 40 per il riscatto obbligatorio condizionato alla qualificazione degli azzurri alla prossima Champions League. Esiste anche una percentuale minima riconosciuta al Manchester United sulla futura rivendita. Un dettaglio. E una clausola rescissoria da 90 milioni dal 2027".

