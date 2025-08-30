Clamoroso: Decibel Bellini torna al Maradona? Telefonata tra ADL e Geolier per chiarire il caso "speaker"

La SSC Napoli rimpiazza Daniele Decibel Bellini con un nuovo speaker e alla fine Geolier si tira indietro ed annulla la partnership annunciata a gran voce nei giorni scorsi. Tutti si chiedono: stasera in occasione di Napoli-Cagliari chi sarà lo speaker dello stadio Diego Armando Maradona? Ne parla oggi il quotidiano La Repubblica secondo cui il club partenopeo avrebbe scelto di rimanere in silenzio nel tentativo di placare gli animi della tifoseria e tentare di ricucire lo strappo.

Decibel torna speaker SSC Napoli, clamorosa indiscrezione

C’è un’ipotesi clamorosa che sarà svelata tra qualche ora: Decibel potrebbe tornare al suo posto e sarebbe una vittoria piena degli appassionati che hanno invocato il suo ritorno. L’idea è quella di recuperare tutti gli attori della vicenda.

Stando a questa ipotesi suggerita da Repubblica, Decibel Bellini tornerebbe al suo posto, Geolier riprenderebbe in mano la collaborazione tra "Golden Boys" e SSC Napoli e il nuovo speaker Timo Suarez si occuperebbe della presentazione dell'anteprima musicale per i dj che suonano prima delle partite. Proprio Timo Suarez - assicura Repubblica - "si è adoperato pure lui per ribaltare la situazione e trovare un compromesso che potesse soddisfare tutti".

Secondo La Repubblica, nella giornata di ieri ci sarebbe stata anche una telefonata tra Geolier e il presidente De Laurentiis:

L’idea è stata esposta ieri al presidente De Laurentiis che ha preso atto della volontà dei protagonisti di voler collaborare insieme per rendere unico l’evento dello stadio Maradona prima e dopo la partita dei campioni d’Italia.

Ancora qualche ora e conosceremo il verdetto di questa vicenda, mentre il Napoli sta facendo le sue ultime valutazioni sul caso.