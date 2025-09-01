Cessione Cheddira, Sportitalia: Cagliari ancora in corsa, Udinese sullo sfondo
“Cheddira: il Cagliari è ancora in corsa. L’Udinese resta sullo sfondo”, svela infatti l’esperto di mercato di Sportitalia.
