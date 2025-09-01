Capello boccia Lucca: "E' un armadio, non protegge palla ed è sempre anticipato. Colpa sua i pochi gol Napoli"

Le Interviste  
Capello boccia Lucca: E' un armadio, non protegge palla ed è sempre anticipato. Colpa sua i pochi gol Napoli

Calciomercato Napoli il parere di Fabio Capello su Lorenzo Lucca

L'ex allenatore di Milan e Real Madrid, Fabio Capello, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Sky Calcio club post Napoli-Cagliari 1-0

Mercato Napoli, il giudizio Capello su Lucca

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Hojlund? Quando il Napoli gioca in casa gli manca il peso specifico in area di rigore. Rasmus ha la velocitÃ  nei movimenti, di andare su un pallone perso e arriva cosÃ¬ sporco e al Maradona puÃ² essere pericoloso. Milinkovic-Savic assistman? Questa Ã¨ una favola, quando dormono le difese di prende gol. L'assist di De Bruyne col Sassuolo lo fanno solo quelli che hanno il genio. E' lÃ¬ che vale la pena vedere la partita. Il Napoli per migliorare, soprattutto in Europa, deve migliorare la velocitÃ  dei passaggi. Gli azzurri sono sempre legati dai cross dagli esterni, perchÃ¨ va a soffocare molto spesso il gioco. Il problema del Napoli Ã¨ che ha un centrocampo che domina, di qualitÃ  e forza. Per cui Ã¨ portato a soffocare la manovra. Infatti quando sulla destra vengono avanti gli esterni e fanno i cross diventano pericolosi. E qui manca Lukaku. Lucca non riesce a tenere botta, Ã¨ bravo tecnicamente e mantenere palla, ma non ha quella prestanza di quando sei marcato da un difensore lo tiene dietro anzi il difensore gli va davanti molte volte e lo anticipa. Lucca Ã¨ un armadio e i pochi gol del Napoli sono anche dovuti a questo fatto.

Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
