Calciomercato Napoli, le pagelle di Criscitiello: "Voto 10! Ecco la mia personale griglia Scudetto"

Calciomercato Napoli, consueto editoriale del direttore di SportItalia, Michele Criscitiello, sul gong della sessione estiva dei trasferimenti

Voto 10 al mercato del Napoli. Poco cinema, questa volta, e tanta concretezza. La linea Conte passa su tutto. I big che arrivano dalla Premier e anche i tappa buchi arrivano dallo United; questo ti fa capire la grandezza del club e della squadra. La tegola Lukaku si abbatte su Antonio che, però, rimedia sull’attaccante dello United che era il secondo obiettivo del Milan. Napoli bene anche nelle uscite. Se il mercato regala delle indicazioni, allora, la griglia scudetto è Napoli- Inter- Roma- Juve- Milan. Non si offenda Pioli se non inseriamo la viola in corsa scudetto e Champions. Sessione da incubo per la Lazio e Sarri. Se oggi accontentano in qualcosa Gasperini la Roma potrà essere la grande forza del campionato mentre l’Atalanta con l’arrivo di Juric ha cannato il post Gasp che rischia di ridersela bellamente sotto i baffi.