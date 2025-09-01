TMW - Mercato Napoli chiuso: perché è saltato l'affare Juanlu, il motivo

Lâ€™esperto di mercato NiccolÃ² Ceccarini si Ã¨ pronunciato anche sul calciomercato NapoliÂ nel corso del suo editoriale per TMW.Â

Non ci dovrebbero essere grandi sussulti invece per Napoli e Inter. Il club azzurro con Hojlund ed Elmas ha praticamente chiuso il suo mercato. Non arriverÃ il vice Di Lorenzo. Lâ€™obiettivo era Juanlu Sanchez ma alla fine le pretese del Siviglia e lâ€™idea di investire sul centravanti danese hanno spento questa possibilitÃ . Lâ€™organico Ã¨ molto competitivo e Conte puÃ² essere soddisfatto anche in vista della Champions League.