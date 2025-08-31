Repubblica su Lucca: disturbato dalla trattativa Hojlund, preludio di esclusione? Sembra averne sofferto più di tutti

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, commenta così sul quotidiano odierno:

"Dalla società arriva sulla squadra l’ombra lunga di un venerdì nero, sprecato in una trattativa inutilmente astiosa per Hojlund e in una surreale discussione su esonero e conferma dello speaker. Come se i risultati della formazione fossero merito o demerito di chi l’annuncia.

Sembra averne sofferto più di tutti Lucca, disturbato da quanto avveniva nell’albergo del summit per chiudere per il bomber del Manchester United. Come poteva non essere teso Lucca sfiorato dall’eco di un affare che era un preludio di esclusione per lui?"