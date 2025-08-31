Sportitalia - Hojlund-Napoli, ecco come è nata l'operazione: svelata la vera cifra della clausola

Sportitalia - Hojlund-Napoli, ecco come è nata l'operazione: svelata la vera cifra della clausola

Calciomercato Napoli - Rasmus Hojlund Ã¨ ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Dopo le visite mediche a Villa Stuart, il danese Ã¨ arrivato in cittÃ  ed ora si attende solo l'annuncio ufficiale.Â 

Intanto arrivano ulteriori dettagli sull'operazione Hojlund-Napoli, riportati da Alfredo PedullÃ :

"RasmusÂ HojlundÂ si Ã¨ sottoposto alle consuete visite mediche e ora Ã¨ pronto per apporre la firma sul contratto che lo legherÃ  alÂ Napoli. Lâ€™attaccante danese Ã¨ arrivato in cittÃ  per la gioia dei tifosi partenopei. Operazione mai a rischio, mai in discussione. Rasmus HojlundÂ era stato proposto al Napoli il 18 agosto scorso. La societÃ  azzurra ha inserito una clausola rescissoria molto alta,Â possiamo svelare la vera cifra: 90 milioni".

