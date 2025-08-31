Inter, Chivu: "Dobbiamo lavorare, non eravamo top alla 1a e non siamo scarsi ora: campionato lungo"

Le Interviste  
Inter, Chivu: Dobbiamo lavorare, non eravamo top alla 1a e non siamo scarsi ora: campionato lungo

Il commento di Chivu dopo Inter-Udinese 1-2

Ultimissime Serie A, Inter-Udinese 1-2 e prima sconfitta stagionale per i nerazzurri: Cristian Chivu, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita ha commentato il risultato sorprendente di stasera a San Siro. 

“La gara si era messa bene, poi non siamo riusciti ad essere luigi e a trovare la giocata giusta facendo fatica a creare superiorità numerica. Abbiamo poi perso lucidità alla prima difficoltà, nella ripresa meglio ma non siamo stati concreti.

Dobbiamo lavorare: non eravamo migliorati dopo la prima giornata e non siamo scarsi adesso. Dobbiamo trovare la squadra, il campionato è ancora lungo.

Juventus-Inter al rientro dalla sosta? Non voglio pensarci adesso, si giocherà tra due settimane e molti dei miei giocatori saranno in nazionale". 

