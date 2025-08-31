Lucca deve stare tranquillo, Gazzetta: anche Lukaku ha giocato male, ma mica si portava il malumore a casa

Ultime notizie SSC Napoli - L’attaccante del Napoli Lorenzo Lucca ha confermato di avere bisogno di tempo e magari di qualche responsabilità in meno. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Anche Lukaku ha giocato male o malissimo qualche partita, ma non era il tipo da portarsi il malumore a casa. Lucca deve stare tranquillo e continuare a lavorare. L’arrivo di Hojlund gli alleggerisce lo zaino con il quale arriva al campo e Conte cercherà in allenamento qualche soluzione per sveltire la manovra sulla trequarti quando gli avversari si applicano in un blocco basso ben organizzato”

