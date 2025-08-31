CdM - Hojlund voleva solo il Napoli, ha detto 'no' alle altre offerte: i retroscena della trattativa

Calcio Mercato  
CdM - Hojlund voleva solo il Napoli, ha detto 'no' alle altre offerte: i retroscena della trattativa

Calciomercato Napoli - L'edizione del Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola su Hojlund in azzurro scrive:

"Rasmus Hojlund è un nuovo attaccante del Napoli. É stata una trattativa fiume, durata tutta la sera di venerdì in un albergo dove è arrivato anche Antonio Conte, poi il via libera dal Manchester United e il viaggio verso Roma [...] Un ingaggio fortemente voluto dalla società partenopea che è stata paziente, non ha forzato, se non quando c’era da alzare la voce per le pretese del club inglese che hanno rischiato di complicare l’affare. Tant’è che alla fine è stato anche segnalato l’inserimento del Lipsia per un eventuale rilancio. Ma il Napoli ha accelerato, ha chiamato in call conference i rappresentanti del club inglese e ha chiuso la trattativa. Il giocatore ha voluto fortemente il Napoli e ha escluso tutte le altre pretendenti. Ritroverà il suo compagno Scott McTominay. Il centravanti danese si trasferirà in azzurro con la formula del prestito da 6 milioni di euro, con un’opzione di riscatto che diventerà obbligatoria al verificarsi di determinate condizioni, per un totale di 44 milioni. Ieri l’intermediario Fabio Algeri era al Maradona".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo VeronaVerona

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo LecceLecceR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top