CdM - Hojlund voleva solo il Napoli, ha detto 'no' alle altre offerte: i retroscena della trattativa

Calciomercato Napoli - L'edizione del Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola su Hojlund in azzurro scrive:

"Rasmus Hojlund è un nuovo attaccante del Napoli. É stata una trattativa fiume, durata tutta la sera di venerdì in un albergo dove è arrivato anche Antonio Conte, poi il via libera dal Manchester United e il viaggio verso Roma [...] Un ingaggio fortemente voluto dalla società partenopea che è stata paziente, non ha forzato, se non quando c’era da alzare la voce per le pretese del club inglese che hanno rischiato di complicare l’affare. Tant’è che alla fine è stato anche segnalato l’inserimento del Lipsia per un eventuale rilancio. Ma il Napoli ha accelerato, ha chiamato in call conference i rappresentanti del club inglese e ha chiuso la trattativa. Il giocatore ha voluto fortemente il Napoli e ha escluso tutte le altre pretendenti. Ritroverà il suo compagno Scott McTominay. Il centravanti danese si trasferirà in azzurro con la formula del prestito da 6 milioni di euro, con un’opzione di riscatto che diventerà obbligatoria al verificarsi di determinate condizioni, per un totale di 44 milioni. Ieri l’intermediario Fabio Algeri era al Maradona".