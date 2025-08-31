Calciomercato Napoli: ultimissime sulle trattative, acquisto a sorpresa sul gong?

Ultimissime calciomercato Napoli, tutte le ultime notizie sul Napoli e le mosse di mercato in vista della prossima stagione con la società che sembra avere le idee abbastanza chiare sui grandi movimenti con acquisti e cessioni da fare

Calciomercato Napoli - Ultimissime calciomercato Napoli, tutte le ultime notizie sul Napoli e le mosse di mercato in vista della prossima stagione con la società che sembra avere le idee abbastanza chiare sui grandi movimenti con acquisti e cessioni da fare.

Tutte le trattative di calciomercato Napoli per quanto riguarda le intenzioni che ha messo in chiaro la società. Il club ora punta a fare acquisti di grande livello e ci sono importanti novità che riguardano proprio acquisti e cessioni del Napoli.

Calciomercato Napoli: trattative, acquisti e cessioni

Calciomercato Napoli ultimissime - Tutte le notizie sulle trattative di calciomercato sul Napoli che vuole regalare ad Antonio Conte una rosa sempre più competitiva. Per questo motivo sono a lavoro il ds Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis per i nuovi acquisti del Napoli. Calcio mercato Napoli, le ultimissime news sui nuovi arrivi. Acquisti Napoli ufficializzati:

  • Luca Marianucci
  • Kevin De Bruyne
  • Noa Lang
  • Lorenzo Lucca
  • Vanja Milinkovic-Savic
  • Sam Beukema
  • Miguel Gutierrez
  • Emanuele Rao

Calciomercato Napoli - Queste le ultime su tutti nomi che sono in trattativa col Napoli, ad un passo Elmas e Hojlund che saranno ufficiali nelle prossime ore dopo aver sostenuto le visite mediche. Occhio ad altri colpi a sorpresa sul gong di fine mercato tra Juanlu Sanchez, Brescianini e Mainoo.

  • Difensori - Juanlu, Solet, Mittelstadt;
  • Centrocampisti - ElmasBrescianini, Mainoo, Frattesi, Taylor, Adli, Sudakov;
  • Attaccanti - Hojlund, Lookman, Pio Esposito, Zaccagni, Lee Kang-In, Zhegrova, Nusa.
