Calendario Napoli Champions League 2025/26: date e orario di tutte le partite

Calendario Champions Napoli 2025 26, tutto ufficiale adesso riguardo date e orario delle partite di Champions League del Napoli di Antonio Conte di questa nuova stagione. Calendario Napoli Champions League, scopriamo insieme le date e gli orari delle super sfide in Europa.

Calendario Napoli Champions 2025 26

Champions League - Svelato dalla Uefa il calendario Napoli Champions 2025 26 di questa nuova annata. Sono 8 le grandi sfide che attendono il Napoli di Conte pronto a scendere in campo in trasferta e allo stadio Maradona con alternanza per superare il turno a classifica unica. Queste date e orari Champions League:

Calendario Champions League Napoli 2025 26:

Prima giornata: 18 settembre 2025 ore 21:00 Manchester City-Napoli Seconda giornata: 1 ottobre 2025 ore 21:00 Napoli-Sporting Lisbona Terza giornata: 21 ottobre 2025 ore 21:00 PSV-Napoli Quarta giornata: 4 novembre 2025 ore 18:45 Napoli-Eintracht Francoforte Quinta giornata: 25 novembre 2025 ore 21:00 Napoli-Qarabag Sesta giornata: 10 dicembre 2025 ore 21:00 Benfica-Napoli Settima giornata: 20 gennaio 2026 ore 21:00 Copenaghen-Napoli Ottava giornata: 28 gennaio 2026 ore 21:00 Napoli-Chelsea

Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht (casa), Benfica (fuori), Sporting CP (casa), PSV Eindhoven (fuori), Qarabag (casa), Copenhagen (fuori)