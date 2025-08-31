Eurorivali, cade il Manchester City: la squadra di Guardiola si fa rimontare dal Brighton

Il prossimo 18 settembre andrà in scena Manchester City-Napoli, gara valida per la 1^ giornata della Champions League 2025/26. Oggi la squadra di Guardiola ha incassato una pesante sconfitta in Premier League in casa del Brighton: dopo un primo tempo dominato dai Citizens, che si sono portati avanti con il solito Haaland al minuto 34, nella ripresa c'è stato un crollo verticale che ha permesso al Brighton di trovare prima il pari e poi mettere la freccia per il 2-1 finale.

Al momento il Manchester City resta fermo a quota 3 punti in classifica in altrettante gare giocate, stazionando addirittura al 12esimo posto.

Brighton-Manchester City 2-1: Haaland 34'; Milner 67' (rigore), Gruda 89'