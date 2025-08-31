Eurorivali, cade il Manchester City: la squadra di Guardiola si fa rimontare dal Brighton

Champions League  
Eurorivali, cade il Manchester City: la squadra di Guardiola si fa rimontare dal Brighton

Il prossimo 18 settembre andrà in scena Manchester City-Napoli, gara valida per la 1^ giornata della Champions League 2025/26. Oggi la squadra di Guardiola ha incassato una pesante sconfitta in Premier League in casa del Brighton: dopo un primo tempo dominato dai Citizens, che si sono portati avanti con il solito Haaland al minuto 34, nella ripresa c'è stato un crollo verticale che ha permesso al Brighton di trovare prima il pari e poi mettere la freccia per il 2-1 finale.

Al momento il Manchester City resta fermo a quota 3 punti in classifica in altrettante gare giocate, stazionando addirittura al 12esimo posto. 

Brighton-Manchester City 2-1: Haaland 34'; Milner 67' (rigore), Gruda 89'

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo MilanMilanECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 10º

    logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top