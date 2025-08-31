Tegola per il Manchester City, un top salta il Napoli: sarà fermo due mesi

Tegola per il Manchester City, un top salta il Napoli: sarà fermo due mesi

Ultime notizie calcio - Piove sul bagnato in casa Manchester City che il prossimo 18 settembre affronterà il Napoli nella gara valida per la 1^ giornata della Champions League 2025/26. Oggi la squadra di Guardiola ha incassato una pesante sconfitta in rimonta in Premier League in casa del Brighton (finale 2-1). 

Come se non bastasse, i Citiziens devono fare i conti anche con gli infortuni: come riportato dal Daily Mail, Guardiola dovrà fare a meno di Rayan Cherki per i prossimi due mesi a causa di uno strappo al quadricipite sinistro. 

