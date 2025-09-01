Il doppio colpo che chiude il calciomercato del Napoli

Il doppio colpo che chiude il calciomercato del Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle ultime ore di mercato per la SSC Napoli

"Hojlund tornerà a disposizione di Conte la settimana che precede il match del Franchi contro la Fiorentina: con lui ci sarà pure Eljif Elmas, in città da venerdì sera. Il macedone conosce alla perfezione l’ambiente. È stato ceduto al Lipsia nel gennaio 2024, ma con la testa e con il cuore non se n’è mai andato tanto da voler tornare immediatamente in maglia azzurra rifiutando qualsiasi altra destinazione. 

Ha esultato sabato al Maradona per la vittoria con il Cagliari e non vede l’ora di rientrare in uno spogliatoio che lo aspettacon ansia. Elmas ha l’entusiasmo giusto e lo dimostrerà in campo. Conte apprezza la sua duttilità tattica: sarà un ricambio a centrocampo ma anche degli esterni offensivi, senza dimenticare la sua capacità di agire pure da trequartista dietro la punta centrale, come gli capita spesso con la Macedonia. Hojlund ed Elmas, ecco il doppio colpo che chiude il mercato del Napoli". 

