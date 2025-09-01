Adani: "Chi gioca con debiti in A fa doping! Conte? Vale tra i 15-18 punti, con lui vinci anche se manca poco"

Le Interviste  
Adani: Chi gioca con debiti in A fa doping! Conte? Vale tra i 15-18 punti, con lui vinci anche se manca poco

Napoli calcio le ultimissime oggi, il parere di Lele Adani alla Domenica Sportiva su Antonio Conte

L'ex difensore di Fiorentina e Inter, Lele Adani, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della Domenica Sportiva in onda su RAI 2 parlando del Napoli targato Antonio Conte

Napoli, il parere di Adani su Conte

"Un allenatore come Conte vale tra i 15-18 punti. Ti dà quel 20% per vincere il campionato o al massimo arrivare quinto. Quindi penso che valga, tipo come ieri in una partita difficile. A 15 minuti dalla fine lui toglie il calciatore col pedigree più di valore del nostro campionato che è De Bruyne e mette Lang, che è un giocatore che non è ancora pronto ma che si fa trovare pronto. Il sostituto di Lukaku è Lucca, che non ancora all'altezza di sostituire il belga, infatti è arrivato Hojlund. A dieci minuti dalla fine toglie anche Lucca per far debuttare Ambrosino in Serie A e vince la partita con questi cambi. Questo è Antonio Conte. Ecco perchè quando descriviamo il Napoli, anche se non gioca bene ed ha qualche occasione e la spreca e arrivare al 95' per vincere, per me sono tutti Antonio Conte il giovane, il vecchio, l'infortunato, il magazziniere, il tifoso. Ormai Antonio Conte ha talmente catalizzato tutto che c'è tempo anche se mancano 10 secondi. Serie A con 16 squadre? Il punto è che devono essere in regola coi conti, non bisogna fare eccezioni. Chi è a posto coi conti deve poter partecipare. Perchè quello è doping

