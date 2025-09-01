Calciomercato Napoli: contratto quinquennale per Baridò, ecco quanto è costato

Francisco BaridoFrancisco Barido

Francisco Barido sta diventando un nuovo calciatore del Napoli. Alla Juve andrà una bella somma

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha preso Francisco Baridò dalla Juventus. Si tratta di un numero 10 cresciuto nel Boca che ha deciso di non rinnovare con i bianconeri per firmare con gli azzurri. L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà tutti i dettagli dell'operazione tra Napoli e Juventus.

Francisco Barido al Napoli, i dettagli

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda Francisco Barido al Napoli:

"Firmerà il contratto che lo legherà ai campioni d’Italia per i prossimi cinque anni (più uno). Decretando ufficialmente lo strappo con la Juventus: sì, da gennaio 2024 ha incantato con l’Under 17 bianconera entrando nell’orbita della Primavera e della Next Gen ma ora, con il rapporto in scadenza nel 2026, ha deciso di non rinnovare e il Napoli ha fiutato il colpaccio. Anzi, lo ha fatto proprio l’uomo che lo aveva voluto alla Juve un anno e mezzo fa: Giovanni Manna. Fu lui a portarlo a Torino, strappandolo a una concorrenza estremamente agguerrita, ed è lui che ora tingerà d’azzurro la sua vita e la sua carriera: operazione da sette-ottocentomila euro a titolo definitivo".

