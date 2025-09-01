Donnarumma firma con la nuova squadra, giocherà contro il Napoli!

Calcio Mercato  
Donnarumma firma con la nuova squadra, giocherà contro il Napoli!

Notizie Calciomercato - Donnarumma sarà il nuovo portiere del Manchester City di Pep Guardiola, raggiunto l'accordo col PSG.

Gianluigi Donnarumma sarà il nuovo portiere del Manchester City. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, l'accordo per il trasferimento in Inghilterra è stato raggiunto.

Donnarumma lascia così il PSG con cui ha conquistato la Champions League da protagonista solo qualche mese fa. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, scrive così in merito al portiere: "Accordo concluso per l'ingresso del portiere italiano nel progetto Manchester City dal Paris Saint-Germain. Visite mediche questo pomeriggio. Accordo a lungo termine concordato settimane fa e tutto finalizzato tra i due club dopo che Éderson ha firmato per il Fenerbahce".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top