Donnarumma firma con la nuova squadra, giocherà contro il Napoli!

Notizie Calciomercato - Donnarumma sarà il nuovo portiere del Manchester City di Pep Guardiola, raggiunto l'accordo col PSG.

Gianluigi Donnarumma sarà il nuovo portiere del Manchester City. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, l'accordo per il trasferimento in Inghilterra è stato raggiunto.

Donnarumma lascia così il PSG con cui ha conquistato la Champions League da protagonista solo qualche mese fa. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, scrive così in merito al portiere: "Accordo concluso per l'ingresso del portiere italiano nel progetto Manchester City dal Paris Saint-Germain. Visite mediche questo pomeriggio. Accordo a lungo termine concordato settimane fa e tutto finalizzato tra i due club dopo che Éderson ha firmato per il Fenerbahce".