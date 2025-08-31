È un’abitudine: a fine agosto il Napoli si sente ancora un po’ in vacanza e ci pensa Anguissa a chiudere gli ombrelloni e a spedire i compagni in ufficio

Rassegna Stampa  
È un’abitudine: a fine agosto il Napoli si sente ancora un po’ in vacanza e ci pensa Anguissa a chiudere gli ombrelloni e a spedire i compagni in ufficio

Ultime notizie SSC Napoli - È ormai un’abitudine: a fine agosto il Napoli si sente ancora un po’ in vacanza e ci pensa Frank Zambo Anguissa a chiudere gli ombrelloni e a spedire i compagni in ufficio. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Il 31 agosto 2024, in casa con il Parma, il camerunese aveva segnato al 96’ la rete della preziosa vittoria (2-1). Ieri ci ha messo un minuto in meno per trovare una breccia nel muro del Cagliari e mandare il Napoli alla sosta con sei punti in attesa di Hojlund, Elmas e soprattutto di una condizione migliore”

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo MilanMilanECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 10º

    logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top