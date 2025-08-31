È un’abitudine: a fine agosto il Napoli si sente ancora un po’ in vacanza e ci pensa Anguissa a chiudere gli ombrelloni e a spedire i compagni in ufficio

Ultime notizie SSC Napoli - È ormai un’abitudine: a fine agosto il Napoli si sente ancora un po’ in vacanza e ci pensa Frank Zambo Anguissa a chiudere gli ombrelloni e a spedire i compagni in ufficio. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Il 31 agosto 2024, in casa con il Parma, il camerunese aveva segnato al 96’ la rete della preziosa vittoria (2-1). Ieri ci ha messo un minuto in meno per trovare una breccia nel muro del Cagliari e mandare il Napoli alla sosta con sei punti in attesa di Hojlund, Elmas e soprattutto di una condizione migliore”