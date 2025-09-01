Zazzaroni: "Quello che sto per scrivere potrebbe danneggiare Manna: segnatevi ciò che sto per dirvi"

Calciomercato Napoli - Nel suo editoriale sulle pagine del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni elogia l'operato di Giovanni Manna:

"Quello che sto per scrivere potrebbe danneggiare Giovanni Manna, ma non so che farci e convintamente proseguo. Perché in un mercato di poveri e nemmeno troppo belli il ds del Napoli classe ’88 è stato il più bravo di tutti. Cresciuto al Lugano dove non aveva compiti ben precisi, “Gio” - come lo chiamano gli amici e i benefattori - s’è formato a Torino, alla scuola di Cherubini, Paratici e Allegri, e nel maggio scorso è stato scelto quasi provocatoriamente da De Laurentiis. Preciso che se fosse rimasto Agnelli l’avrebbe promosso in prima squadra.

Giovane, ambizioso, pieno di idee e buona volontà, due estati fa si distinse per il mancato acquisto di Lukaku (l’aveva inseguito per mesi). Ma almeno ci provò, spinto proprio da Allegri. A Napoli s’è ritrovato in mezzo tra De Laurentiis, Chiavelli e Conte che con lui fanno spesso il torello. Ha rischiato e rischia ancora, ma regge. Partendo dalle indicazioni di Antonio, il primo anno ha preso proprio Lukaku, McTominay, Buongiorno, Gilmour, Spinazzola, Rafa Marin, Neres e in seguito Okafor che Conte ha portato allo scudetto. Nella sessione che si chiude oggi ha trattato 1.720 giocatori di 25 nazioni (metodo Paratici), uno da Marte, tenendone in caldo la metà di mille, e chiude con De Bruyne, Lang, Beukema, Lucca, Gutierrez, Milinkovic-Savic, Marianucci, Elmas e, ultimo, Hojlund, dopo aver ceduto Osimhen al Galatasaray, Raspadori all’Atlético Madrid (gli affari più sostanziosi) e otto mesi fa Kvara al Psg.

Non appena il mondo del calcio ha cominciato a considerarlo in gamba, s’è rotto il tendine d’Achille e le interpretazioni sulla dinamica dell’incidente sono almeno una decina. Non posso sapere se dopo questo articolo lo licenzieranno per eccesso di luce e complimenti - mi auguro di no -: so però che ha lavorato benissimo (curando perfino i mal di pancia di Anguissa e Lobotka) e ha sposato l’ombra".