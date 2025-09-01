Venerato: "Sfuma Juanlu, Mainoo non verrà per un motivo. Curiosità Hojlund, ha chiesto subito la pizza"

Calciomercato Napoli, il punto dall'esperto RAI Ciro Venerato nel corso della Domenica Sportiva in onda su RAI 2

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it

"Calciomercato Napoli? Conte è soddisfatto, soprattutto dell'arrivo di Hojlund. Il danese in questo momento nell'hotel che lo ospita ha chiesto una pizza margherita, è stata la prima richiesta che ha fatto allo chef dell'albergo perchè voleva mandare una pizza doc napoletana. Il mercato del Napoli in entrata, lo anticipo, difficilmente vivrà di nuovi sussulti. Nelle ultime ore i tabloid inglesi hanno parlato di Mainoo del Manchester United, abbiamo parlato con l'entourage e con qualche intermediario sull'argomento: il calciatore vuole lasciare i Red Devils in prestito per andare a fare esperienza, ma il suo club non vuole darlo. Tantomeno il Napoli prende un giocatore in prestito per valorizzare un giocatore di un'altra squadra essendo un club di prima fascia quindi sarebbe disponibile ad un investimento anche importante. Quindi non se ne farà niente. Brescianini resta all'Atalanta nonostante l'arrivo di Musah. Sfumato Juanlu. Su Cheddira ci sono Udinese e Cagliari, ma il direttore sportivo dei sardi Guido Angelozzi ci ha detto che prima devono dismettere un tesserato prima di dare l'assalto al marocchino che qualche ora fa ha detto no al prestito con diritto di riscatto a 4 mln ai tedeschi dello Schalke 04"