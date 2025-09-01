Hojlund, lo scopritore: "Impatto incredibile, può diventare il nuovo Osimhen!"

Rassegna Stampa  
Hojlund, lo scopritore: Impatto incredibile, può diventare il nuovo Osimhen!

Calciomercato Napoli - Christian Ilzer, ex allenatore e scopritore di Hojlund in Danimarca, ha rilasciato una intervista ai microfoni de Il Mattino: 

"Lo vidi giocare e pensai che potesse essere ideale per noi. Allenavo lo Sturm Graz, fu coraggioso a lasciare la sua città per una avventura. Ebbe un impatto incredibile con noi. Infatti riuscimmo a trattenerlo solo 8 mesi: gli occhi dei top club d'Europa in ogni partita, il telefono del direttore sportivo squillava in continuazione. Lui non aveva mai segnato tra i professionisti. E arrivato qui e si è sbloccato. Bastava crederci. Il resto della storia lo conoscete tutti. 

Diverse volte lo abbiamo anche ripreso per qualche scelta. Ma andava aiutato. Era solo, alla prima esperienza lontano da casa sua. Credo che Napoli sia la scelta giusta per lui. A Manchester non è stato faci-le, non lo è soprattutto se hai poco più di 20 anni come lui. Con Conte può diventare il nuovo Osimhen azzurro".

