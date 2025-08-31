Sorpresa Insigne nelle ultime ore di mercato! L'annuncio di Di Marzio e Fabrizio Romano

Calcio Mercato  
Sorpresa Insigne nelle ultime ore di mercato! L'annuncio di Di Marzio e Fabrizio Romano

Calciomercato Serie A, sorpresa per Lorenzo Insigne

Calciomercato Serie A: possibile sorpresa Lorenzo Insigne nella giornata di domani. L’ex capitano del Napoli, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Toronto, potrebbe infatti approdare nel campionato italiano nelle ultimissime ore di mercato. 

Calciomercato Serie A, sorpresa Insigne nelle ultime ore? 

“Il Parma sta pensando a Lorenzo Insigne”, annuncia infatti Gianluca Di Marzio di SkySport via X. 

Segue pochi minuti dopo un aggiornamento di Fabrizio Romano: "Lorenzo Insigne è in trattative per unirsi al Parma come giocatore libero dopo aver lasciato Toronto. Insigne è entusiasta del trasferimento, con il ritorno in Serie A come priorità". 

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo MilanMilanECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 10º

    logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
