Sorpresa Insigne nelle ultime ore di mercato! L'annuncio di Di Marzio e Fabrizio Romano

Calciomercato Serie A: possibile sorpresa Lorenzo Insigne nella giornata di domani. L’ex capitano del Napoli, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Toronto, potrebbe infatti approdare nel campionato italiano nelle ultimissime ore di mercato.
“Il Parma sta pensando a Lorenzo Insigne”, annuncia infatti Gianluca Di Marzio di SkySport via X.
Segue pochi minuti dopo un aggiornamento di Fabrizio Romano: "Lorenzo Insigne è in trattative per unirsi al Parma come giocatore libero dopo aver lasciato Toronto. Insigne è entusiasta del trasferimento, con il ritorno in Serie A come priorità".