Calciomercato Napoli, ultimo giorno: in arrivo 2 annunci ufficiali, affare a sorpresa dall'Argentina | DIRETTA

Calciomercato SSC Napoli - Ultimo giorno di mercato estivo, per la Serie A e per i partenopei. Alle 20 di oggi, lunedì 1 settembre 2025, si chiuderà la sessione di mercato estiva della stagione 2025-2026. Per il Napoli saranno ore decisive in quanto si attende l'annuncio ufficiale per gli acquisti di Eljif Elmas e Rasmus Hojlund.

SSC Napoli: acquisti e cessioni ufficiali

Acquisti ufficiali : Kevin De Bruyne (svincolato), Luca Marianucci (dall'Empoli per 10 milioni di euro), Noa Lang (dal PSV per 27 milioni + 3 di bonus), Mathias Ferrante (dal Novaromentin per 100 mila euro), Emanuele Rao (svincolato), Lorenzo Lucca (dall'Udinese per 9 milioni di prestito + 26 milioni per il riscatto), Sam Beukema (dal Bologna per 30 milioni di euro), Vanja Milinkovic-Savic (dal Torino in prestito per 15 milioni, riscatto 6,5 milioni), Miguel Gutierrez (dal Girona per 18 milioni + 2 di bonus)

Cessioni ufficiali: Natan (al Betis per 8 milioni), Gianluca Gaetano (al Cagliari per 6 milioni), Elia Caprile (al Cagliari per 8 milioni), Victor Osimhen (al Galatasaray per 75 milioni di euro), Rafa Marin (in prestito al Villarreal), Jesper Lindstrom (in prestito al Wolfsburg), Michael Folorunsho (in prestito al Cagliari), Cyril Ngonge (in prestito al Torino), Alessio Zerbin (in prestito alla Cremonese), Jens Cajuste (in prestito all'Ipswich), Giovanni Simeone (in prestito al Torino), Giacomo Raspadori (all'Atletico Madrid per 26 milioni), Emanuele Rao (in prestito al Bari), Nosa Obaretin (in prestito all'Empoli).

Calciomercato Napoli: diretta ultimo giorno

07:30 - Il Napoli ha chiuso anche per un altro acquisto: si tratta di Baridò, stella della U17 dell'Argentina.

07:15 - In casa Napoli si attende l'annuncio ufficiale per Elmas e Hojlund.